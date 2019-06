¿Cristiano Ronaldo regresará al Real Madrid? Periodista español dio sorpresivo anuncio

Real Madrid afronta una de sus peores temporadas luego de quedar eliminado de la Copa del Rey y despedirse, eventualmente, de la Liga Santander a manos de su eterno rival, el FC Barcelona. Los 'Blancos' vienen de perder dos Superclásicos en menos de 72 horas y varios simpatizantes madrileños empezaron a pedir la vuelta de Cristiano Ronaldo.

El astro futbolista portugués ha sido noticia luego de la segunda derrota consecutiva que sufrió su exequipo, Real Madrid, a causa del poderoso cuadro 'blaugrana'. En el conocido programa español, 'El Chiringuito', aseguraron que la partida del popular 'Comandante' fue el inicio del declive 'Merengue' y que la afición pide el regreso del lusitano.

Ante ello, Edu Aguirre, periodista del programa ibérico y amigo de Cristiano Ronaldo, prometió a los hinchas del Real Madrid que intentará convencer al actual jugador de la Juventus de Turín de volver a la capital española.

"¿Sería posible que convencieras a Cristiano Ronaldo para vuelva?", le preguntó Pedrerol (Conductor del programa) a Edu Aguirre, a lo que este contestó: "Prometo que lo voy a intentar, pero es demasiado tarde. No hay solución. Cristiano se ha ido y no va a volver nunca".

Real Madrid, por otra parte, solo le queda defender su título de la Champions League para poder apagar el incendio que se vive en la interna tras quedar fuera de Copa del Rey y estar lejos de la cima de la Liga Santander (a 12 unidades del Barcelona).