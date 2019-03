Ver Tijuana vs Atlas EN VIVO ONLINE por la fecha 9 del Clausura 2019 de Liga MX

VER EN VIVO Tijuana vs Atlas se enfrentan HOY ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports 2 en el Estadio Caliente por la fecha 9 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El partido está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora mexicana); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Tijuana (7° con 13 puntos) atraviesa por un gran momento en el semestre con una racha de ocho partidos consecutivos sin perder entre la Liga MX y Copa MX. En la última fecha liguera derrotó de visita por 2-1 contra Necaxa y se colocó en el grupo de las liguillas. Mientras que en la semana clasificó a los cuartos de final de la Copa tras eliminar en penales por 4-3 a Alebrijes de Oaxaca.

“Los partidos de Copa son muy difíciles, todos, y mucho más cuando tienes tanto volumen de juego, tener la pelota, crear tantas opciones y no meterla como esta noche, es normal que venga la ansiedad. Los jugadores han trabajado tan bien y la afición lo reconoció con la alegría que festejaron”, dijo el entrenador Pareja sobre la clasificación en Copa MX.

Por su parte, Atlas (10° con 10 puntos) ha entreado en un bache sin salida al encadenar cuatro derrotas consecutivas entre Liga MX y Copa MX. En la última fecha, perdió por 1-0 de visita ante Tigres UANL mientras que en Copa quedó eliminado en penales ante Dorados de Sinaloa.

El cuadro conducido por el argentino Guillermo Hoyos es la cuarta peor defensa de la campaña con 13 goles en ocho jornadas, sólo arriba del Querétaro, Lobos BUAP y Monarcas Morelia. Omar González, Nicolás Pareja y Jorge Segura han sido blanco de críticas. El peruano Anderson Santamaría se recupera de su lesión en el empeine derecho y aún no es considerado por el DT.

