Alianza Lima: El gesto tierno que tuvo Leao Butrón con hincha discapacitado [VIDEO]

El portero y referente de Alianza Lima, Leao Butrón, fue el protagonista de un inolvidable sorpresa para este hincha que padece de una extraña enfermedad y que asistió al programa 'En boca de todos' con la esperanza de conocerlo.

Miguel Salinas es el joven que, a pesar de sus cortos 17 años, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y se hizo viral tras declarar en redes sociales que uno de sus mayores sueños era conocer a Leao Butrón.

Durante su visita, el 1 de Alianza Lima, le regaló una camiseta original autografiada por todo el plantel íntimo y una invitación al siguiente partido que disputarán los blanquiazules su casa, el Estadio Alejandro Villanueva, ante Cesar Vallejo por la Liga 1.

El joven trujillano respondió emocionado “La verdad que me siento muy contento por esta sorpresa, no esperaba esto y mucha gracias a todas las personas que me han sorprendido con estos detalles tan lindos”.