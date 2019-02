WWE Elimination Chamber: Estos fueron los últimos 5 ganadores

El Elimination Chamber es uno de los eventos más esperados por el universo de fans de la WWE. Estamos a minutos de comenzar la edición de este año.

En ese sentido, como previa, te invitamos a conocer los últimos 5 de ganadores del Elimination Chamber.

Elimination Chamber 2015 - Pelea por los títulos en Parejas de la WWE

Por primera y única vez se disputó una pelea por los títulos en Parejas de la WWE dentro de la cámara de eliminación.

The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods) retuvieron sus títulos tras vencer a The Lucha Dragons (Sin Cara & Kalisto), Tyson Kidd & Cesaro (con Natalya), The Prime Time Players (Darren Young & Titus O'Neil), The Ascension (Konnor & Viktor) y Los Matadores (Diego & Fernando) (con El Torito).

Elimination Chamber 2015 - Pelea por el título Intercontinental de la WWE

Otro detalle histórico. Se puso en juego el título Intercontinental por primera vez en la cámara de eliminación.

Ryback venció a Sheamus, R-Truth, King Barrett, Dolph Ziggler y Mark Henry.

Elimination Chamber 2017 - Pelea por el título de la WWE

Tras un año de ausencia, volvió uno de los eventos más populares de la WWE.

Bray Wyatt venció a John Cena (c), AJ Styles, The Miz, Dean Ambrose y Baron Corbin , y se lleva el cinturón de la WWE.

Elimination Chamber 2018 - Pelea por el título Universal de la WWE

Por primera vez se puso en disputa la oportunidad de lucha por el Universal de la WWE en Wrestlemania. Asimismo, fue la primera ocasión en la que hubo 7 luchadores en la cámara de eliminación.

Roman Reigns venció a Braun Strowman, Elias, John Cena, The Miz, Seth Rollins y Finn Bálor, y fue a Wrestlemania a luchar contra Brock Lesnar.

Elimination Chamber 2018 - Pelea por el título Femenino de Raw de WWE

Por primera vez se realizó el primer combate de mujeres dentro de la cámara de eliminación. Se puso en juego el título femenino de Raw.

Alexa Bliss venció a Bayley, Mandy Rose, Mickie James, Sonya Deville y Sasha Banks, y se llevó el cinturón.