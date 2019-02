Falleció Gordon Banks: Revive la 'atajada del siglo' a Pelé en México 70 [VIDEO]

Gordon Banks, arquero que brilló entre los años 50 y 70, falleció este martes a la edad de 81 años, así lo hizo saber el club Stoke City FC, donde jugó entre el año 1966 y 1973. El portero recibía tratamiento para un cáncer de riñón que se le detectó desde el año 2015.

El golero es recordado por sus grandes actuaciones en la selección de Inglaterra con la que disputó dos Copas del Mundo, incluyendo la de 1966 en su país natal. En aquella edición, Banks fue titular en el equipo que terminó alzando el trofeo, único título mundial de Inglaterra en la historia.

Además, Banks es reconocido como el portero que estuvo a cargo de 'la atajada del siglo', reacción felina con la que evitó un gol del máximo astro del fútbol mundial, Pelé.

En un partido del grupo 3 del mundial de México 1970, Brasil derrotó a Inglaterra con gol de Jairzinho, pero la jugada que iba a quedar en la historia fue el 'cabezazo' de Pelé contra el suelo que Gordon Banks alcanzó a rechazar a solo centímetros de la línea de gol.

Según informó Stoke City, Banks falleció en la tranquilidad de su hogar a los 81 años. "Con gran tristeza anunciamos que Gordon falleció en paz esta madrugada. Estamos devastados por su pérdida, pero tenemos muchos recuerdos y no podemos estar más orgullosos de él", se puede leer en el comunicado del club.

Varios jugadores se han pronunciado enviando sus condolencias, entre ellos Michael Owen, Gary Lineker, el actual arquero de Inglaterra Jordan Pickford, el club Leicester City y la mismísima selección inglesa.

From the family of Gordon Banks



It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.



We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb — Stoke City FC (@stokecity) 12 de febrero de 2019

Leicester City Football Club is deeply saddened to learn of the death of our former goalkeeper Gordon Banks OBE, who has passed away at the age of 81. pic.twitter.com/Su47bGuWVA — Leicester City (@LCFC) 12 de febrero de 2019

We’re deeply saddened to hear that Gordon Banks, our #WorldCup-winning goalkeeper, has passed away.



Our thoughts are with Gordon’s friends, family and supporters at this difficult time. pic.twitter.com/nbzncYBCFA — England (@England) 12 de febrero de 2019

One of the greatest saves of all time.👏🏻



RIP Gordon Banks. A true legend of the game. All my thoughts with your family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/HpgsJPfLUW — Jordan Pickford (@JPickford1) 12 de febrero de 2019

Sad to hear that Gordon Banks has passed away at the age of 81.

Had the pleasure of meeting him a number of times and he was one of the game's true gentlemen, not to mention one of the greatest goalkeepers of all time.

Rest In Peace. pic.twitter.com/yj4JYZIaag — michael owen (@themichaelowen) 12 de febrero de 2019