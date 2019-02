El desafiante mensaje de Marcelo a Real Madrid: "Si no me quieren, que me paguen y arreglado"

La ausencia de Marcelo en el Real Madrid durante las dos últimas fechas de la Liga Santander ha generado comentarios en los que aseguran que la partida del lateral izquierdo se aproxima, ante estas especulaciones ¿qué respondió el brasilero?

Marcelo encendió la polémica al afirmar que no tendría problemas en dejar al club ‘merengue’, aunque advirtió que para ello Real Madrid tendía que pagar una importante suma económica, lo cual ve lejano.

“Si no me quieren, que me paguen y todo arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Sin embargo estoy seguro de que no voy a ser despedido”, enfatizó el brasilero.

En referencia a su posible llegada a Juventus, Marcelo dejó en claro su admiración por el actual equipo de Cristiano Ronaldo, sin embargo, aclaró que no tiene planeado dejar las filas de la escuadra ‘blanca’.

“Es un club espectacular, con una gran historia... pero tengo contrato con el Madrid y amo estar en Madrid. Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el club. Confío en mí más que cualquiera otra persona y no tengo por qué marcharme”, enfatizó Marcelo.

Además, explicó que solo es cuestión de tiempo para recuperar su mejor versión. “Pasé un periodo difícil en mi fútbol y dentro del club, pero siempre seguí trabajando y ayudando a mis compañeros. Pero ahora me siento bien, físicamente bien, me estoy entrenando fuerte. Necesito jugar para recuperar la confianza, pero físicamente estoy bien”, añadió.

Sobre su cuestionado vinculo con el estratega Santiago Solari manifestó que no hay ningún problema entre ellos. la relación es normal, es muy directo, dice lo que tienes que hacer. Siempre piensa en ayudar al Madrid. Yo sé cuál es mi función en el Madrid y él tiene clara la suya”, dijo.

Asimismo reveló que no le afectan las críticas en su contra por un supuesto sobrepeso, lo cual descarta. “No es noticia, porque como es mentira... Es una cosa que inventan para hacer daño a un jugador profesional. Es imposible jugar con siete kilos de más. No tengo problema con las críticas estos 12 años porque sé cuando tengo qué mejorar y qué hacer. No me afectan, pueden decir lo que quieran, pueden publicar noticias falsas, es el fútbol”, enfatizó.