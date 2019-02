Semifinal en suspenso

La fiesta en el Camp Nou se opacó al escuchar el once inicial del cuadro azulgrana. El clásico entre Barcelona y Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey se inició sin Lionel Messi. Y es que Ernesto Valverde decidió dejar al argentino en la banca debido a una contractura en el aductor derecho que contrajo el sábado pasado durante el partido contra Valencia por la Liga.

La ausencia desde el vamos de ‘Lio’ no le hizo nada bien al cuadro local, pues no pasó del empate (1-1) ante Real Madrid. A los 6 minutos, Jordi Alba no pudo cortar un centro, Karim Benzema tiró un pase atrás y Lucas Vázquez definió para poner el 1-0 del cuadro blanco. Escena que dejó en claro que la visita llegó decidida por el triunfo.

Vinicius Junior, la nueva joya del Merengue, sacó a relucir toda su calidad en ese arranque y pudo haber ampliado el marcador, pero terminó pecando de egoísta y perdonó a la defensa local. Desde allí, el Barcelona comenzó a crecer.

Primero fue Malcom el que contó con una chance para empatar. El brasileño, reemplazante de Messi, quedó mano a mano con Keylor Navas, pero definió mal y el costarricense le impidió el gol. Luego, el árbitro marcó, de manera incorrecta, un fuera de juego.

Minutos después, Ivan Rakitic pudo igualarlo, pero su cabezazo, después de un lateral, pegó en el travesaño. Los de Valverde pasaron de un comienzo apático a acechar varias veces el arco del Madrid.

Messi a la cancha

Lionel Messi se levantó del banco de suplentes pasados los diez minutos del segundo tiempo y casi inmediatamente llegó el empate del Barcelona. Luis Suárez remató desde la izquierda con Navas caído, Sergio Ramos la sacó en la línea y Malcom definió, ante el desconcierto de la defensa, para marcar el 1-1.

Messi, que ingresó por Coutinho, en su primera participación generó un tiro libre de peligro en la puerta del área del Real Madrid, que el propio Leo no pudo cambiar por gol. Su remate dio en la barrera.

El Barcelona se hizo dueño de la pelota y empezó a jugar en el campo contrario, pero ni Messi ni Suárez pudieron darle la victoria a su equipo. La serie quedó abierta, habrá revancha y seguro Messi será titular.❧

Betis y Valencia jugarán hoy a las 3 p.m. la otra semifinal