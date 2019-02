Ricardo Gareca sobre Christian Cueva: "Si no ficha por Independiente, que se concentre en su club"

Ricardo Gareca indicó estar sorprendido por la decisión de Independiente de Avellaneda de no fichar a Christian Cueva luego este último aumentase sus pretensiones salariales.

"De acuerdo a lo que me habían dicho estaba prácticamente cerrado, no se los pormenores para que la operación se caiga. Es bueno que el DT lo pida, debe tener un seguimiento sobre Cueva y debe ser lo que le está faltando a Independiente en estos momentos. Si esto llegase a reflotar y que tenga la posibilidad, que se haga (firmar por Independiente), y si no que se concentre en su club, tiene conocimiento del lugar y de sus compañeros" señaló.

Sobre la salida de 'Aladino' de la Liga Rusa, el 'Tigre' opinó: 'Cueva ya se posicionó muy bien en el mercado mundial. Acá en Sudamérica lo conocen muy bien. A nosotros nos caería bien, lo tendríamos cerca, prácticamente estaríamos en el mismo uso horario. Pero lo más importante es que el vaya logrando una continuidad".

Respecto al cambio de ambiente que significa migrar a otro país, el entrenador opinó "Sería bueno que se establezca en un lugar y mantenga un continuidad. Eso es positivo para los jugadores, cuando uno cambia mucho no juega emocionalmente a favor tuyo. Hay que enfocarse en lo deportivo, cuando no lo hace nunca se termina adaptanto al lugar".

Gareca elogió el compromiso de Christian Cueva y del resto de jugadores con la selección "Es un jugador que tiene una particularidad muy importante para la selección, cuando le toca venir se mete mucho en el tema. Tenemos esa particularidad de contar con jugadores que logran eso. Me parece que cuanto más claro esté el panorama de ellos, será mucho mejor" finalizó.

Como se recuerda, Christian Cueva despertó el interés de Independiente de Avellaneda que se mostró dispuesto a adquirir los servicios del volante, que iba a ser el pase más caro en la historia del 'Rey de Copas'. Sin embargo, un desacuerdo en las pretensiones salariales del jugador frutró el traspaso. En las últimas horas se ha rumoreado que sería Santos, dirigido por Jorge Sampaoli, el equipo al que llegaría 'Aladino'.

Cueva ha sido uno de los jugadores que mejor desempeño ha tenido bajo las órdenes de Ricardo Gareca, siendo una de las principales apuestas del 'Tigre' en la blanquirroja. Durante este periodo, el aún jugador de Krasnodar ha disputado 2 Copas América y una Copa del Mundo, sumando 8 goles.