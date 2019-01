Gonzalo Núñez: "Cristal está tapando su vergüenza con cancelación del partido" [VIDEO]

La polémica creada entre Sporting Cristal y Emelec continúa generando comentarios de todo tipo. Esta vez, el panel del programa Exitosa Deportes tuvo un acalorado debate sobre la intromisión de un hincha en el encuentro amistoso del último miércoles lo que provocó la cancelación de la revancha que se iba a jugar en el marco de la 'Tarde de la Raza Celeste'.

Mientras que Gonzalo Núñez y Carlos Alberto 'El tigrillo' Navarro calificaron de exageración la reacción de Sporting Cristal, el experimentado hombre de prensa Elejalder Godos apoyó la decisión del equipo rimense, coincidiendo con la postura del club en que lo sucedido fue una total falta de respeto.

Uno de los comentarios que más llamaron la atención fue dado por el periodista Gonzalo Núñez quien indicó que a Cristal le estaban 'metiendo un baile' y que la decisión de cancelar el partido ante Emelec es una forma de 'tapar' la vergüenza por la mala actuación brindada en la 'Noche de la Explosión Azul'.

"(Cuando entró el hincha) ¿Cambió algo el trámite del partido?, nada, ya estaba definido, la vergüenza mayor es la que dio Cristal en la cancha, la actuación de Cristal ayer fue vergonzosa porque se pudo comer 7 u 8. Ahora ellos son los que sienten vergüenza ajena, para mí que están tapando su vergüenza de la cancha con esto, están reaccionando con una pica pica tremenda", indicó Núñez.

"Y ¿Por qué Cristal en señal de protesta no paró el partido y dijo no juego más, este no entra, yo no acepto esta payasada?", cuestionó Nuñez. Esta duda tuvo rápida respuesta por parte de su colega Godos quien respondió que eso fue precisamente lo que Cristal debió hacer.