Universitario de Deportes responde sobre posible fichaje de Luis Aguiar

El administrador temporal de Universitario, Carlos Moreno, se pronunció sobre la posibilidad de contratar al uruguayo Luis Aguiar luego de que se conocieran rumores que el club crema desea los servicios del exjugador de Alianza Lima.

"Me han llamado amigos hinchas de Alianza que están un poco nerviosos. Pero en realidad no hay nada (sobre Luis Aguiar). No hay nada absolutamente. No hay todavía un requerimiento de puesto ni de jugador por parte del comando técnico", aclaró Moreno en entrevista a Gol Perú.

Universitario ha vendido a Roberto Siucho a China y el dinero por su pase permitirá traer un refuerzo más. Carlos Moreno reconoció que aún no descartan traer jugadores antes del inicio del campeonato.

"El tema de contrataciones se va a cerrar cuando el comando técnico nos diga. Y, en todo caso, cuando el presupuesto del club diga que no se pueda contratar más jugadores. Por el momento, no damos por concluido el tema", sostuvo el directivo 'crema'.

Luis Aguiar jugó solo un año en Perú y salió campeón. El 'Canario' logró el título con Alianza Lima, pero no renovó contrato luego de tener problemas con la dirigencia blanquiazul. En 2018 jugó en Nacional de Uruguay.