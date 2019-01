Técnico de Emelec se disculpó con Cristal por ingresar a un fan en el partido [VIDEO]

El amistoso entre Sporting Cristal vs Emelec jugado anoche en Ecuador perdió seriedad en los últimos minutos cuando el cuadro 'eléctrico' hizo ingresar a un hincha ganador de un reality para jugar el partido. Esto no le hizo ninguna gracia a los futbolistas rimenses.

A los 43' del segundo tiempo, Daniel Nieto hizo su ingreso en lugar de Billy Arce justo cuando Emelec tenía un tiro de esquina a favor. Renzo Revoredo fue el primero en pedirle al árbitro que finalice el partido al considerar una burla este suceso. El hincha jugó tres minutos.

Mariano Soso, técnico de Emelec tuvo que pedir disculpas a Sporting Cristal en la conferencia de prensa. Argumentó que lo sucedido fue por un tema contractual del club, lamentando que afectara el aspecto deportivo.

“Por una cuestión contractual hemos tenido que incluir a alguien (hincha) para que tenga una experiencia única, atetando contra la competitividad que merece el juego. Hemos enfrentado a un equipo que tiene su prestigio y lamentamos que el negocio atraviese lo deportivo”, dijo el técnico argentino.

Soso dirigió también a Sporting Cristal en el año 2016, saliendo campeón con el equipo 'rimense' en esa temporada.

“Pude percibir la molestia del rival, es un equipo al que yo le debo mucho. Me parece valioso poder aclarar esta situación en la cual me veo sometido y con cierta disconformidad, los partidos no merecen esto”, finalizó.