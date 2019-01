Sporting Cristal anunció la contratación del mediocampista Patricio Arce

El campeón sumó un refuerzo más. Sporting Cristal anunció este martes mediante un comunicado oficial la contratación del mediocampista Patricio Arce. El jugador de 25 años llega procedente del FCB Melgar de Arequipa, donde militó las últimas cinco temporadas, y firmará un contrato con el cuadro de La Florida hasta el 2022.

“El Club Sporting Cristal llegó a un acuerdo satisfactorio con FBC Melgar por la transferencia definitiva del mediocampista Patricio Arce Cambana. Patricio estará llegando a Lima en las próximas horas para cumplir los exámenes médicos rutinarios y posteriormente firmar su vínculo con el Club, el cual tendrá una vigencia de 4 años”, se lee en el comunicado oficial.

“Agradecemos a FBC Melgar por la buena disposición para llevar adelante la transferencia y confiar en Sporting Cristal para potenciar y valorizar a Patricio como parte de una relación a largo plazo entre las partes. Le damos la bienvenida a Patricio a su nueva familia. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros y de empezar un nuevo camino juntos”, concluyó.

Acuerdo total con @MelgarOficial para la transferencia definitiva de Patricio Arce a @ClubSCristal



En las próximas horas rendirá los exámenes médicos para luego firmar su contrato con el Club.#ArCeleste



👉🏽 https://t.co/Lc96My3UL6 pic.twitter.com/AVgYNgf7di — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 29 de enero de 2019

Nuevo reto en Sporting Cristal

Tras despedirse de sus compañeros y del técnico argentino Jorge Pautasso, Patricio Arce conversó en exclusiva con La República y habló sobre las expectativas que tiene con Sporting Cristal, vigente campeón del fútbol peruano, que jugará la Copa Libertadores 2019. Sus rivales serán Olimpia de Paraguay, Universidad de Concepción de Chile y Godoy Cruz de Argentina.

“Un poco triste porque dejó al equipo que me abrió las puertas para jugar al futbol profesional. Pero me voy contento a un club que viene peleando, al igual que Melgar, cosas importantes. Yo no sabía nada, ayer me enteré en el transcurso del día, me llamaron y me dijeron que tenía que viajar para Lima. Había renovado por dos años más con Melgar pero asi es el fútbol, al club lo llevaré en el corazón”, explicó.

Patricio Arce llegó en el 2014 a FCB Melgar donde salió campeón ese mismo año en el Torneo de Reservas. En el 2015 subió al primer equipo y campeón nacional, en 2016 logró el sucampeonato, en 2017 conquistó el Torneo de Verano y en 2018 llegó hasta las semifinales del Play Off.