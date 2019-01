WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO: fecha, hora y canales para la gran batalla real 

El camino a Wrestlemania inicia este domingo 27 de enero en WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO, cuando 30 luchadores ingresen al ring y solo uno salga como el retador número 1 al título mundial. Este magno evento se llevará a cabo en el Chase Fields de Phoenix, Arizona e inicia a las 5:00 pm. La transmisión será vía Fox Action y WWE Network, además puedes seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de larepublica.pe.

30 hombres ingresarán al ring de WWE cada minuto y medio, para eliminarlos se les debe arrojar por encima de la tercera cuerda y sus dos pies deben tocar el piso, el último hombre en pie retará al campeón mundial en el evento más grande de la lucha libre mundial, Wrestlemania.

Por más de 30 años, el Royal Rumble ha sido uno de los eventos que ha captado la atención de fanáticos y seguidores de la WWE alrededor del mundo y este domingo conoceremos a un nuevo luchador que entrará a la historia con letras de oro.

Por si fuera poco, y siguiendo la tradición impuesta el año pasado, esta edición contará con un Royal Rumble de mujeres en el que la ganadora elegirá entre las campeonas de Raw y Smackdown para retar en Wrestlemania.

¿Qué superestrellas han sido confirmadas para el Royal Rumble 2019 masculino?

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 20 luchadores:

-R-Truth

-John Cena

-Dean Ambrose

-Seth Rollins

-Samoa Joe

-Drew McIntyre

-Kofi Kingston

-Titus O'Neil

-Big E

-Xavier Woods

-Apollo Crews

-Baron Corbin

-Elias

-Jinder Mahal

-Jeff Hardy

-Bobby Lashley

-Andrade "Cien" Almas

-Rey Mysterio

-Mustafa Ali

-Randy Orton

20 luchadores han sido confirmados para el WWE Royal Rumble 2019, dejando 10 espacios libres para gladiadores no anunciados, sorpresas o regresos.

¿Qué superestrellas han sido confirmadas para el Royal Rumble 2019 femenino?

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 23 luchadoras:

-Carmella

-Natalya

-Bayley

-Naomi

-Alexa Bliss

-Lana

-Lacey Evans

-Ember Moon

-Nikki Cross

-Tamina

-Billie Kay

-Peyton Royce

-Ruby Riott

-Dana Brroke

-Sarah Logan

-Liv Morgan

-Charlotte Flair

-Mickie James

-Alicia Fox

-Nia Jax

-Mandy Rose

-Sonya Deville

-Zelina Vega

¿Cuál es la cartelera de Royal Rumble 2019?

Lucha por el Título Universal

Brock Lesnar (c) vs. Finn Bálor

Lucha por el Título de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Lucha por el Título de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

Lucha por el Título de Mujeres de SmackDown

Asuka (c) vs. Becky Lynch

Lucha por el Título de los Estados Unidos

Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Fatal-4-Way por el Título Crucero de WWE

Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

Lucha por los Títulos en Pareja de SmackDown

The Bar (c) vs. The Miz y Shane McMahon

Royal Rumble 2019 Match de 30 mujeres

Royal Rumble 2019 Match masculino de 30 hombres

¿Qué luchadores han ganado el Royal Rumble?

A continuación, una relación por año de los luchadores que han ganado la batalla real desde 1988:

-Jim Duggan (1988)

-Big John Studd (1989)

-Hulk Hogan (1990)

-Hulk Hogan (1991)

-Ric Flair (1992)

-Yokozuna (1993)

-Bret Hart y Lex Luger (1994)

-Shawn Michaels (1995)

-Shawn Michaels (1996)

-Stone Cold Steve Austin (1997)

-Stone Cold Steve Austin (1998)

-Mr. McMahon (1999)

-The Rock (2000)

-Stone Cold Steve Austin (2001)

-Triple H (2002)

-Brock Lesnar (2003)

-Chris Benoit (2004)

-Batista (2005)

-Rey Mysterio (2006)

-The Undertaker (2007)

-John Cena (2008)

-Randy Orton (2009)

-Edge (2010)

-Alberto del Río (2011)

-Sheamus (2012)

-John Cena (2013)

-Batista (2014)

-Roman Reigns (2015)

-Triple H (2016)

-Randy Orton (2017)

-Shinsuke Nakamura (2018)

WWE Royal Rumble 2019: Canales de transmisión

El kick off (pre show) será transmitido por la cuenta oficial de Youtube de WWE.

El evento principal será transmitido por Fox Action y WWE Network (previa subscripción)

WWE Royal Rumble 2019: ¿Cuales son los horarios del evento?

País Kick off Main card Perú 5:00 pm. 7:00 pm. Honduras 4:00 pm. 6:00 pm. Guatemala 4:00 pm. 6:00 pm. El Salvador 4:00 pm. 6:00 pm. Nicaragua 4:00 pm. 6:00 pm. México 5:00 pm. 7:00 pm. Ecuador 5:00 pm. 7:00 pm. Colombia 5:00 pm. 7:00 pm. Panamá 5:00 pm. 7:00 pm. Bolivia 6:00 pm. 8:00 pm. República Dominicana 6:00 pm. 8:00 pm. Paraguay 6:00 pm. 8:00 pm. Puerto Rico 6:00 pm. 8:00 pm. Venezuela 6:00 pm. 8:00 pm. Argentina 7:00 pm. 9:00 pm. Brasil 7:00 pm. 9:00 pm. Chile 7:00 pm. 9:00 pm. Uruguay 7:00 pm. 9:00 pm.

Internet ¿Dónde seguir el WWE Royal Rumble EN VIVO ONLINE?

Puedes seguir el minuto a minuto del WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO a través del minuto a minuto de larepublica.pe.