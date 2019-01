Emiliano Sala: el misterio de los pilotos en el viaje del futbolista argentino

Desde la desaparición del futbolista del Cardiff, Emiliano Sala, muchas han sido las incógnitas que han aparecido; una de ellas es sobre el piloto del avión, quien, según medios británicos, se bajó de la aeronave a último minuto y fue otro quien tomó su lugar al mando.

En un principio se dijo que era Dave Henderson, quien pilotó el avión en el que viajaba Emiliano Sala, sin embargo, la noticia llamó más la atención cuando él mismo hizo una publicación en su cuenta de Facebook, la cual posteriormente fue borrada y en la que se leía: "Contrariamente a los informes de la prensa, no estoy muerto”.

Incluso, el diario francés “Ouest France” informó que el nombre de Henderson aparecía en el listado de embarque previo al vuelo y que su DNI fue verificado. Según el medio, el piloto decidió no tomar el vuelo por razones que aún se desconoce y que él mismo se niega a aclarar.

Dave Henderson, piloto que, según medio francés, se bajó a último minuto del avión en el que iba Emiliano Sala.

Fue entonces que el nombre de Dave Ibbotson tomó protagonismo en el caso de Emiliano Sala, pues fue él quien estuvo al mando del avión en el que iba el futbolista argentino y también se encuentra desaparecido.

Antes del vuelo, Dave Ibbotson confesó en redes sociales que estaba “un poco oxidado” con el ILS, sistema de aterrizaje instrumental. Además, según The Times, este piloto no contaba con una licencia profesional, por lo que no estaba capacitado para realizar vuelos comerciales o de pago.

Ibbotson contaba con una licencia de piloto privado británico, lo que le permitía transportar pasajeros entre aeropuertos siempre y cuando no perciba dinero. Pero si le pagaban una tarifa, se lo clalificaría como un vuelo comercial, por lo que debía contar con una licencia comercial, algo que no tenía.

También trascendió que Ibbotson contaba con una deuda de 18 mil libras (aproximadamente 24 mil dólares) y estaba sujeto a cuatro fallos pendientes de la corte del condado en el momento del accidente. Además, por su compleja situación financiera trabajaba como Dj y plomero.