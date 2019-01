Rafael Nadal clasificó a la final del Australian Open 2019

Decían que ya estaba acabado, que era mejor que se retire. Que su nombre quedará grabado en la historia del tenis; pero, lamentablemente, su legado quedó en el pasado. Él escuchaba todo eso, reía y aseguraba que aún tiene mucho por dar. Rafael Nadal renació entre sus cenizas y disputará la final del Open Australia 2019, tras ganar por 6-2, 6-4 y 6-0 a Tsitsipas

‘Rafa’ nunca la tuvo fácil, siempre luchó contra la adversidad y por eso se convirtió en uno de los mejores tenistas de la historia. El joven griego Stefanos Tsitsipas está acostumbrado a tumbar gigantes, eliminó al actual bicampeón del ‘Grand Slam’-Roger Federer- y quería dar la sorpresa en el Melbourne Park.

Pero eso no paso. Stefanos intentó, luchó contra la corriente, sin embargo, murió ahogado en la orilla. Rafael ganó un primer set fácil, sin complicaciones. Con servicios largos, toques cortos superó a su joven rival.

En el segundo parcial, Stefanos fue más agresivo. Intentó jugar de igual a igual con Nadal, pero no pudo mantener el ritmo. El español está en la plenitud de sus condiciones físicas, no se nota que hace 4 meses atrás estaba anunciando una lesión abdominal.

En el último set la historia no cambió. El joven griego de 20 años, cansado físicamente, no llegaba a tiempo a los servicios. Se le notaba molesto, incomodó. Nadal ganó y felicitó a su rival por la competencia que realizó.

‘Rafa’ espera a su rival en la gran final, tranquilo, sonriendo y demostrando que no está acabado. Está en su segunda juventud.

