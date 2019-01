Emiliano Sala: jefe de búsqueda da desalentadora noticia sobre desaparición de avioneta [VIDEO]

Mientras diversos agentes de búsqueda se mantienen en una ardua jornada para encontrar el paradero de Emiliano Sala, una desalentadora información llegó de parte del jefe de operaciones de investigación ‘Channel Islands Air Search’, John Fitzgerald, quien considera que no hay probabilidad de encontrarlo con vida.

John Fitzgerald fue consultado sobre las posibilidades de localizar a Emiliano Sala, luego que se pierda el rastro de la avioneta en la que se dirigía a Gales, y según su experiencia de sobrevivencia en la zona de desaparición ve pocas las opciones de encontrar buenas noticias.

"Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección. Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento", expresó.

Además, en referencia al trabajo que realizó con su equipo de búsqueda sostuvo que las condiciones climatológicas provocaron la paralización de la labor en el área donde el jugador de Cardiff City desapareció.

“Trabajamos durante horas, la buena visibilidad ayudó, pero luego la lluvia fue feroz y detuvimos la búsqueda porque no se veía nada. Creo que es difícil que haya aterrizado en algún lado; además, no hubo contacto por radio entre el avión y ninguna torre de control en el momento del accidente. Ellos, simplemente, desaparecieron”, declaró.

En cuanto a las causas del terrible extravío, Fitzgerald reconoció que debió tratarse de un problema técnico. “Pueden caer por falta de combustible, pero éste no es el caso. No entiendo cómo podría desaparecer de los radares; seguramente se trate de un problema técnico o mecánico. El Piper Malibu es una muy buena aeronave, algo catastrófico debió ocurrir“, sentenció.