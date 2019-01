Arévalo Ríos reveló que Pedro Gallese lo aconsejó sobre su llegada a Perú

Este miércoles fue presentado Egidio Arévalo Ríos, flamante refuerzo para la versión 2019 del Club Centro Deportivo Municipal. El experimentado mundialista uruguayo aseguró sentirse contento por llegar al fútbol peruano.

Durante la conferencia de prensa, Arévalo Ríos se refirió al arquero de Tiburones Rojos de Veracruz, Pedro Gallese y reveló que le dio algunas recomendaciones antes de su viaje a nuestro país. Como es sabido, Arévalo Ríos y Gallese jugaron juntos en el cuadro 'escualo'.

"He hablado con Gallese que es un gran amigo, me ha hecho varias recomendaciones. A partir de ahora tengo que comenzar a trabajar, conocer el grupo y focalizarme en lo que viene", señaló el mediocampista.

Por otro lado, el volante uruguayo de 37 años disipó todas las dudas en torno a su edad y a su continuidad en sus anteriores equipos.

"Jugué hasta hace poco Copa Libertadores, me tocó jugar en Paraguay, si bien no nos fue de la mejor manera estuve en actividad. Vengo de la mejor manera, con mucha disposición y a defender de la mejor manera a esta institución que me abre las puertas", sentenció.

Finalmente, 'El Cacha' comentó sobre la oportunidad de jugar en el fútbol peruano, lo cual consideró como un gran reto. "A lo largo de mi carrera uno se traza metas y quiere lograr cosas importantes en el club en el que está. Esta es una linda posibilidad que se me presentó, vamos a jugar la Sudamericana, es un desafío importante tanto en lo personal como en lo grupal, queremos iniciar de la mejor manera posible", aseguró el charrúa.