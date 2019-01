WWE Royal Rumble: Entérate de todos los detalles de la batalla real 2019 y de datos históricos de este evento

Royal Rumble EN VIVO | Es el segundo evento más esperado de cada año en el universo de la WWE. Royal Rumble tiene mucha historia y pese a que el plato fuerte de la noche repite sus reglas cada año, este ha sabido siempre generar expectativa y emoción en la fanaticada con los regresos sorpresivos de luchadores queridos.

En línea con ello, en esta publicación te daremos los detalles de la versión 2019 del Royal Rumble (también de cómo verlo EN VIVO ONLINE), y te brindaremos los records y datos más importantes de las anteriores ediciones.

¿Qué es el Royal Rumble?

Es un evento organizado por la empresa de lucha libre de entretenimiento más grande del mundo WWE. Se realiza una vez a inicios de cada año desde 1988. La lucha estelar es una pelea de 30 superestrellas conocida también como Royal Rumble o batalla real.

La pelea inicia con dos luchadores, cada minuto medio ingresa uno más a la arena. Para ganar no debes permitir que te boten del ring por la tercera cuerda, el último que quede en pie será el vencedor y podrá enfrentar a uno de los 2 campeones máximos de la WWE en el evento más importante: Wrestlemania.

Royal Rumble 2019 tomará lugar el domingo 27 de enero en el Chase Field de Pheonix, Arizona.

*Algunas precisiones:

-El primer Royal Rumble fue realizado en el año 1988, pero fue de 20 hombres. El vencedor fue Jim Duggan, que ingresó a la pelea con el número 13, eliminó a 3 luchadores y estuvo 14 minutos en el ring.

-El año 2011 se realizó por primera y única vez hasta ahora el 40-man Royal Rumble match, una batalla real con 40 luchadores. El ganador fue Alberto del Río, que ingresó a la pelea con el número 38, eliminó a 2 luchadores y estuvo 9 minutos en el ring.

-Desde el año 2018, se ha incluido la batalla real femenina de 30 mujeres, conocida como Women's Royal Rumble Match. La primera ganadora fue Asuka, que ingresó a la pelea con el número 25, eliminó a 3 luchadoras y estuvo 19 minutos en el ring.

-Además del Royal Rumble habitual de comienzos de cada año, el 2018 se efectuó en abril WWE Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita. Debido al gran interés de la Autoridad Deportiva General del mencionado país se hizo dicho evento, cuya lucha estelar fue una batalla real de 50 hombres.

El ganador fue Braun Strowman, que ingresó a la pelea con el número 41, eliminó a 13 luchadores y estuvo 22 minutos en el ring. El vencedor en este caso no obtuvo oportunidad alguna por los títulos máximos de la WWE.

¿Cómo puedo ver Royal Rumble EN VIVO ONLINE?

Existen 2 maneras legales de ver Royal Rumble EN VIVO: adquirir el paquete Premium de Fox o suscribirte a WWE Network.

-FOX Premium: Es un paquete exclusivo de la cadena de FOX en la que el usuario podrá sintonizar canales como Fox Action y Fox Series. En el primero se emiten en vivo los eventos de la WWE. Para conseguir el servicio debes pagar 35 soles adicionales a tu servicio de cable.

-WWE Network: Es un servicio de transmisión online y en vivo que brinda la WWE a sus fanáticos. Si te suscribes a ese canal en línea podrás ver sus eventos y shows en tiempo real, y también episodios pasados.

¿Cuánto cuesta WWE Netwok?

El primes mes de inscripción es gratuito. Después el servicio empieza a costarte $9.99. Puedes pagar a través de tarjeta débito o crédito.

Páginas web que transmitirán el Royal Rumble 2019:

Además de las 2 opciones brindadas, las alternativas webs también ofrecen cobertura especial del evento.

Los sitios webs La República y Líbero te mantendrán al tanto de todo lo que suceda en el evento minuto a minuto.

¿Qué superestrellas han sido confirmadas para el Royal Rumble 2019 masculino?

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 18 luchadores: R-Truth, John Cena, Dean Ambrose, Seth Rollins, Samoa Joe, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Apollo Crews, Baron Corbin, Elias, Jinder Mahal, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Andrade "Cien" Almas, Rey Mysterio y Mustafa Ali, según informó el portal Superluchas.

¿Qué superestrellas han sido confirmadas para el Royal Rumble 2019 femenino?

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 12 luchadoras: Carmella, Natalya, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mickie James, Alicia Fox, Mandy Rose, Sonya Deville y Zelina Vega.

¿Cuál es la cartelera de Royal Rumble 2019?

Lucha por el Título Universal

Brock Lesnar (c) vs. Finn Bálor

Lucha por el Título de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Lucha por el Título de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

Lucha por el Título de Mujeres de SmackDown

Asuka (c) vs. Becky Lynch

Lucha por el Título de los Estados Unidos

Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Fatal-4-Way por el Título Crucero de WWE

Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

Lucha por los Títulos en Pareja de SmackDown

The Bar (c) vs. The Miz y Shane McMahon

Royal Rumble 2019 Match de 30 mujeres Royal Rumble 2019 Match masculino de 30 hombres

¿Qué luchadores han ganado el Royal Rumble?

A continuación, una relación por año de los luchadores que han ganado la batalla real desde 1988:

-Jim Duggan (1988)

-Big John Studd (1989)

-Hulk Hogan (1990)

-Hulk Hogan (1991)

-Ric Flair (1992)

-Yokozuna (1993)

-Bret Hart y Lex Luger (1994)

-Shawn Michaels (1995)

-Shawn Michaels (1996)

-Stone Cold Steve Austin (1997)

-Stone Cold Steve Austin (1998)

-Mr. McMahon (1999)

-The Rock (2000)

-Stone Cold Steve Austin (2001)

-Triple H (2002)

-Brock Lesnar (2003)

-Chris Benoit (2004)

-Batista (2005)

-Rey Mysterio (2006)

-The Undertaker (2007)

-John Cena (2008)

-Randy Orton (2009)

-Edge (2010)

-Alberto del Río (2011)

-Sheamus (2012)

-John Cena (2013)

-Batista (2014)

-Roman Reigns (2015)

-Triple H (2016)

-Randy Orton (2017)

-Shinsuke Nakamura (2018)

Los 10 regresos más sorpresivos en los Royal Rumble:

El factor sorpresa y la nostalgia de volver a ver a un luchador que estaba en otra empresa o se encontraba retirado son algunas de las armas principales de la WWE para mantener fiel a su audiencia. Para La República estos son los retornos más sorpresivos que han tenido los Royal Rumble.

10. Bubba Ray Dudley en Royal Rumble 2015

9. Diesel en Royal Rumble 2011

8. Roddy Piper en Royal Rumble 2008

7. Booker T en Royal Rumble 2011

6. Mick Foley en Royal Rumble el 2004

Minuto 30:30

5. Chris Jericho en Royal Rumble 2013

4. Rob Van Dam en Royal Rumble 2009

3. Rey Mysterio en Royal Rumble 2019

2. Edge en Royal Rumble 2010

1. John Cena en Royal Rumble 2008