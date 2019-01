Sporting Cristal: Christofer Gonzales promete "dar el golpe" en la Libertadores [VIDEO]

En medio de gran expectativa, Christofer Gonzales fue presentado como el nuevo integrante de Sporting Cristal y ni bien tuvo la oportunidad dejó en claro que su único objetivo es hacer que los rimenses destaquen en la Copa Libertadores.

"La Copa Libertadores me ilusiona mucho y sé que vamos a dar el golpe. Tenemos que trabajar de la mejor manera. Tuve la dicha de poder jugar una con Colo Colo y sé en qué nivel se juega", declaró.

Asimismo, 'Canchita' Gonzales reveló que competir en el certamen continental determinó en su decisión de llegar al elenco de Alexis Mendoza, sin embargo, confesó que ser considerado por Ricardo Gareca es otra de las poderosas razones.

"Sporting Cristal era muy buena opción y disputar la Copa Libertadores son las razones que me animaron. Igual el tema de tener una oportunidad en la Selección Peruana", agregó el exjugador de Universitario.

Además, Christofer Gonzales manifestó que la buena campaña que dejó en su paso con Sport Rosario y Melgar, el año pasado, fue solo el inicio del resurgimiento de su carrera.

"Quiero seguir creciendo, eso lo tengo muy claro. Por una buena temporada el año pasado no me voy a quedar allí. Uno no tiene que tener techo. Agradezco la confianza, quiero que sepan los dirigentes y los hinchas que me voy a entregar al máximo", expresó Gonzales.