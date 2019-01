¡Se arma el campeón! Benavides confirmó que están conversando con un jugador peruano

En Sporting Cristal saben que en silencio se trabaja mejor. Por ese motivo, la dirigencia ‘Celeste’ guardó bajo siete llaves el nombre de su nuevo técnico, el colombiano Alexis Mendoza, y ahora prefieren no mencionar los nombres de los refuerzos para la presente temporada.

En conferencia de prensa, el nuevo presidente rimense,Carlos Benavides, reconoció que se encuentran negociando con un extremo peruano, pero no quiso mencionar su nombre.“No puede decir nombres, después se me cae la negociaciones. Lo único que les puedo decir es extremo peruano, pero en el 2018 no jugó el torneo nacional”, indicó el ‘Chino’.

¿De quién se trata? Hay varios nombres, pero hasta el momento nada concreto. “Nuestra política como club es contratar jugadores que quieran estar en Sporting Cristal y respeten la camiseta”, expresó Benavides.

El presidente bajopontino señaló que regresarán dos jóvenes valores que nacieron en las canteras del club celeste. “Vuelven al plantel Gianfranco Chávez (Deportivo Coopsol), en reemplazo de Renzo Garcés, quien se va al César Vallejo y Jesús Pretell, que llega por Frank Ysique, jugador que también migra al 'UCV'. Conversamos con el técnico Alexis Mendoza y hemos quedado que a lo mucho sumaremos tres refuerzos".

Carlos Benavides comentó que el objetivo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores es pasar Octavos de Final.“"Si los hinchas sueñan con la Copa Libertadores, nosotros más. Hemos hablado con el comando técnico para clasificar de fase. No es nada fácil y más para un equipo peruano. Todo con paciencia, porque hay que señalar que los últimos campeones han invertido 50 millones de dólares”.

Se conoció que el estratega colombiano, Alexis Mendoza, será presentado el miércoles 9 de enero y el 14 de enero inicia la pretemporada de Sporting Cristal.”El ‘profe’ Mendoza entendió que es importante respetar el plan de trabajo que trazamos con Salas”, finalizó Benavides.