Seguirá en La Victoria

En el 2018, el plantel de Alianza Lima fue muy criticado por no mostrar una clara idea de juego. El malestar del hincha blanquiazul era con su equipo, pero también con algunos futbolistas. Uno de ellos fue Tomás Costa. El volante argentino llegó a La Victoria con la responsabilidad de ser el reemplazante del mediocampista uruguayo Luis Aguiar, quien logró el título nacional en el 2017.

Sin embargo, Costa no logró cumplir con la expectativa de los aliancistas y todo hacía indicar que tampoco de la directiva íntima. Pero el escenario cambió luego de que el actual técnico victoriano, Miguel Ángel Russo, observó videos de los jugadores que participaron en la temporada anterior y recomendó la continuidad del argentino de 33 años. Ello se dio, por eso el volante regresó ayer a nuestro país y confirmó su continuidad en La Victoria por un año más.

“Disculpen, pero no puedo declarar. Solo les diré que renové con Alianza Lima”, dijo el mediocampista a su salida del aeropuerto Jorge Chávez. Quien no pudo ocultar su alegría de volver a La Victoria luego de seis años fue el futbolista polifuncional Carlos Beltrán. El jugador argentino que hace unas semanas recibió la nacionalidad peruana, llegó al Perú y no dudó en posar con la camiseta blanquiazul.

“Regreso a Alianza Lima con mucho más recorrido y no tengo ninguna duda que las cosas nos saldrán muy bien. Vuelvo a casa luego de casi seis años y ahora solo queda trabajar muy fuerte en esta pretemporada”, señaló el ‘Che’, quien reconoció que se siente más cómodo jugando como defensa que como mediocampista.

Por otro lado, el futbolista que proviene de Sport Rosario opinó sobre los duros rivales que integran el Grupo A de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán al vigente campeón de América, River Plate y al Inter de Porto Alegre, donde milita el atacante peruano Paolo Guerrero.

“El grupo que nos ha tocado en la Copa es muy difícil, pero no hay nada imposible”, dijo Beltrán, quien también ha jugado en Melgar, Cienciano y Real Garcilaso.

Incertidumbre

El inconveniente que hasta ahora no ha podido resolver la directiva de Alianza Lima es la continuidad del volante Alejandro Hohberg. Se pudo conocer que el peruano-uruguayo le habría solicitado al club íntimo un contrato de tres años, hecho que en La Victoria no aceptaron.

Hohberg, al regresar a Lima, dijo lo siguiente: “Nadie de Alianza Lima me llamó y recién ahora veré todo lo relacionado a mi futuro futbolístico. Tengo algunas posibilidades y analizaré con calma”.

Sporting Cristal, Real Garcilaso y clubes del exterior estarían interesados en contar con los servicios de Hohberg. Aunque la prioridad parecía tenerla Alianza Lima, la situación podría cambiar en las próximas horas.❧

