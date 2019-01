Rayo Vallecano vs Real Valladolid EN VIVO ONLINE: con Luis Advíncula en la Liga Santander

VER EN VIVO | Rayo Vallecano vs Real Valladolid juegan este sábado 5 de diciembre por la jornada 18 de la Liga Santander. El estadio José Zorilla será testigo del partido que iniciará a las 7:00 am (hora peruana). Este duelo será transmitido vía DirecTV Sports; y podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

En el Rayo Vallecano vs Real Valladolid se jugarán dos panoramas distintos respecto a las escuadras. Mientras que el conjunto ‘Rayista’, donde es titular el lateral peruano Luis Advíncula buscará un triunfo para seguir saliendo de la zona de descenso. Los ‘Blanquivioletas’ tienen la misión de escalar e ir dejando la mitad de la tabla de posiciones.

El conjunto ‘rayista’ llega de obtener su segunda victoria en los que va de la Liga Santander, los dirigidos por Míchel superaron 2-1 al levante en la fecha anterior. Sin embargo, cayeron en las tres jornadas anteriores y en el global solo han sumado 13 unidades que los ubican en el puesto 19 (penúltimo) de la liga española.

“Les he advertido de que es un mes traicionero. Los jugadores tienen que estar comprometidos. Que se olviden del mercado (de pases)”, fueron las palabras del técnico del Rayo Vallecano en la previa del partido.

Luis Advíncula con esfuerzo, se ha ganado la titularidad en su equipo y puede adaptarse a los cambios tácticos de Míchel. Aparte de ser un carrilero y apagar el peligro, el popular ‘Usain Bolt’ se encarga de generar situaciones de ataque al arco contrario.

En la vereda de enfrente, estará el Real Valladolid que trae consigo dos triunfos, dos derrota y un empates en sus últimas cinco presentaciones. Estos scores junto a los demás resultados de las fechas anteriores los ponen en el puesto 12 con 21 puntos.

En su última participación por la Liga Santander, los ‘Blanquivioletas’ empataron a uno contra el Athetic de Bilbao. Para este cotejo, el técnico Sergio no podrá contar Luismi, Ivi Fernández, Joaquín Fernández, Moi y Cotán, todos descartados por decisión técnica.

Rayo Vallecano vs Real Valladolid: historial de enfrentamientos

En los últimos cinco duelos desarrollados entre el 2017 y 2018, el Rayo Vallecano solo pudo obtener un triunfo y fue en calidad de local. Mientras que el Real Valladolid logró dos victorias, ambas también como locales; dos empates cierran las estadísticas.

Rayo Vallecano vs Real Valladolid: alineaciones confirmadas | Liga Santander

Rayo Vallecano: Dimitrievski; L. Advíncula, Jordi Amat, A. Ba, E. Velázquez; Gálvez, Álex Moreno, Álvaro García, Santi Comesaña; Raúl de Tomás y Adri Embarba.

Real Valladolid: Jordi Masip; Javi Moyano, Kiko Olivas, Nacho Martínez, Fernando Calero; Míchel, Keko, Rubén Alcaraz, L. Suárez; Óscar Plano y E. Ünal.

