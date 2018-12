La dura confesión de Kaká sobre su relación con José Mourinho en el Real Madrid

Era junio del 2009 cuando el Real Madrid daba el golpe en el mercado de fichajes. El club blanco fichó Kaká y Cristiano Ronaldo, que llegaban procedentes del AC Milan y Manchester United, respectivamente. Sin embargo, el exfubolista brasileño no pudo destacar en las cuatro temporadas que estuvo en Madrid debido a la constantes lesiones y sobre la relación con José Mourinho que le impidió consolidarse.

Así lo aseguró en una entrevista con Sport TV de Brasil. El mediocampista, que se retiró hace un año en el Orlando City de la MLS, reveló esta confesión durante su estadía en cuadro español.

"Mi problema en el Madrid fue primero la continuidad y luego el entrenador. Pasé tres años tratando de convencer al Mourinho de que podía tener más oportunidades. Era una elección suya, estaba fuera de mi control. Lo que hacía era ser un excelente profesional. Hoy puedo decir con gran alegría que puedo llegar al Real Madrid y las puertas están abiertas, Florentino dice que fui uno de los atletas más profesionales que pasaron por allí", dijo.

Pese a ello, Kaká comentó que no tiene ningún problema con el exentrenador del Real Madrid, puesto que, cuando se reencontraron en Manchester para un evento publicitario, hablaron cerca de dos horas sobre la etapa que coincidieron juntos en la ‘Casa Blanca’.

“En varios momentos nos desentendimos en el Real Madrid. Porque yo creía que tenía que jugar y él creía que no. Pero era un desentendimiento muy respetuoso. Nunca me rebelé ni hice declaraciones contra él. Él no tenía argumentos. Y en ese momento el equipo era tan bueno que yo tampoco tenía mucho argumento. Mourinho es exactamente lo que la gente ve en las cámaras, en su momento es explosivo, pero es un tipo extremadamente inteligente, muy preparado, así que lo que la gente ve en las entrevistas está todo preparado", concluyó.

El Real Madrid pagó alrededor de 65 millones de euros por seis temporadas por Kaká. Sin embargo, permaneció cuatro años y luego fue prestado al AC Milan.