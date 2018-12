¡Salto al exterior! Oficializaron a Nilson Loyola como nuevo jugador del Goiás de Brasil

Uno más al extranjero. Nilson Loyola dio el salto al exterior y jugará en el Goiás de Brasil; el lateral izquierdo fue oficializado este jueves por el cuadro 'albiverde'. De esta manera el integrante de la selección peruana afrontará su primera experiencia en el extranjero.

"El lateral izquierdo Nilson Loyola es el nuevo refuerzo del Goiás. El peruano de 24 años viene de Melgar, compitió en la Copa del Mundo de Rusia para la selección peruana. ¿Bienvenido Loyola!." fue el mensaje con el que recibieron al peruano.

Era cuestión de horas para que se haga el anuncio, días atrás Alianza Lima estaba interesado en el lateral, sin embargo apareció una oferta del Brasileirao e inició las negociaciones. Todo el rumor se hizo más fuerte luego de que Nilson Loyola fuera captado en el aeropuerto dejando Perú.

El lateral de 24 reforzará al Goiás que acaba de ascender a la máxima categoría del fútbol brasileño luego de estar tres años en la serie B. De esta manera, el exMelgar se convertirá en el tercer futbolista peruano en la actualidad en integrar un club 'carioca': Miguel Trauco (Flamengo), Paolo Guerrero (Inter de Porto Alegre).

O lateral esquerdo Nilson Loyola é o novo reforço do Goiás! O peruano de 24 anos, vem do Melgar - PER, e, em 2018, disputou a Copa do Mundo da Rússia pela seleção peruana. Bienvenido, Loyola! 💚🇳🇬🇵🇪 pic.twitter.com/seWKnUegQO