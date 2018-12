Lionel Messi califica de forma peculiar su rivalidad con Cristiano Ronaldo

No se guardó nada. El cinco Balones de Oro y cinco Botas de Oro, Lionel Messi, habló para el medio español 'Marca' sobre su eterna rivalidad con Cristiano Ronaldo, cuando el 'lusitano' lucía la vestimenta del Real Madrid de España.

"La rivalidad con Cristiano fue muy sana y muy bonita para el espectador", asegura en la entrevista el '10' 'blaugrana', cuya rivalidad con el actual jugador de la Juventus de Turín pasará a la historia del fútbol mundial.

PUEDES VER Juventus vs Atalanta: Cristiano Ronaldo ingresó y salvó el invicto 'bianconero' [VIDEO]

Hace unos meses, Lionel Messi había manifestado que la partida de Cristiano Ronaldo a la escuadra 'bianconeri' le sorprendió mucho, ya que nunca imaginó verlo lejos del Real Madrid. "Me sorprendió. No lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que se fuera a la Juventus. Había tantos equipos que lo querían. Me sorprendió, pero fue a un equipo muy bueno", atinó 'Leo' el pasado mes de septiembre.

En la entrevista concedida a 'Marca', Messi también se animó a explicar sobre su filosofía de vida en pleno auge de su carrera deportiva.

"Amo el fútbol, pero la familia está por encima de todo", subrayó el rosarino, quien se encuentra de vacaciones, precisamente, junto a su mujer y sus hijos.

Destacar que, la 'European Sports Magazines' otorgó una nueva Bota de Oro para Lionel Messi con mejor puntuación tras promediar los goles obtenidos en la temporada europea pasada. El jugador 'azulgrana', con 34 conquistas en la liga española, recibió los honores.

Con esta estatuilla, Messi sumó la quinta en su palmarés, tras las conseguidas en las temporadas 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 y 2016/2017.