Destroyers vs Avilés Industrial HOY EN VIVO: por el descenso indirecto de la liga boliviana 2018

Destroyers vs Avilés Industrial EN VIVO | Ver fútbol por Internet Gratis | EN DIRECTO ONLINE: se vuelven a ver las caras HOY en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera por el ascenso-descenso indirecto de la liga boliviana 2018.

Destroyers vs Avilés Industrial: hora del partido por el ascenso-descenso indirecto de la liga boliviana

Este importante encuentro de la Primera División del Fútbol de Bolivia está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y 8:30 p. m. (hora boliviana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Destroyers vs Avilés Industrial: canal que transmitirá el partido por el ascenso-descenso indirecto de la liga boliviana

Para poder disfrutar de este interesante compromiso, que podría definir la permanencia de 'El Decano del Fútbol Cruceño' en la máxima categoría del fútbol boliviano, podrás recurrir a la señal pague por ver de Bolivia TV.

Destroyers vs Avilés Industrial: ¿cómo llegan ambos equipos a este partido por el ascenso-descenso indirecto?

En la ida, Destroyers dio el primer golpe y logró vencer a Avilés Industrial por 2-1 en condición de visitante. Los 'Cuchuquis' terminaron en la penúltima posición de la tabla acumulada de la liga boliviana. Mientras que el cuadro Tarija terminó como subcampeón en el certamen de ascenso en el fútbol del Altiplano.

"Se consiguieron tres puntos importantes ante un rival muy complicado, y más valor tiene este triunfo sabiendo que terminamos con el invicto de Industrial, que en casa no había perdido en toda la Copa Simón Bolívar. in embargo, somos conscientes que aún no se ganó nada porque faltan 90 minutos por jugar", precisó el experimentado del Destroyers Lorgio Álvarez, sabiendo que con un empate se quedarán en Primera División

Alineaciones probables del Destroyers vs Avilés Industrial por el ascenso-descenso indirecto de la liga boliviana

Destroyers: Arauz; Vaca, Melgar, Álvarez, Saravia, Navarro, Mendoza, Vitor, Duarte, Schmidt, Tavares.



Avilés Industrial: Angulo; Quiroga, Castellón, Zenteno, Gerardo Castellón, Melgar, Vargas, Coronel, Valencia, Costa, Garzón.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Destroyers vs Avilés Industrial?

Si quieres seguir en Internet el Destroyers vs Avilés Industrial, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.