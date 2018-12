Juventus desveló cómo concretó el fichaje de Cristiano Ronaldo

Se la puso fácil. El director deportivo de la Juventus de Turín, Fabio Paratici, contó detalles de cómo el astro futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, fichó con el elenco 'bianconeri'.

"Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por la Juventus. No hubo necesidad de convencerle. Poco después de la final de Champions, él ya lo tenía decidido. Dijo 'si está la Juventus, solo quiero ir a la Juventus'", atinó Paratici en una entrevista concedida a 'Sky Sport'.

Asimismo, el director deportivo de la 'vecchia signora' supo de la voluntad de Cristiano Ronaldo de fichar por los turineses cuando se reunió con el representante del portugués, Jorge Mendes, para cerrar la incorporación de Joao Cancelo al vigente campeón de la Serie A italiana.

"Dijo 'no me vas a creer, pero Cristiano quiere fichar por la Juventus. Y yo le contesté 'no es verdad que no lo creo, pero me parece complicado que todo funcione", aseguró, repasando los momentos previos a la decisión de lanzarse por el fichaje de Cristiano, pagando 112 millones de euros al elenco 'merengue'.

Luego, Fabio Paratici propuso el fichaje del astro lusitano a Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, que tardó solo tres horas en aprobar la operación.

"Cuando salí de su despacho (de Agnelli) creí que podíamos concretar la operación. Agnelli me dijo 'hazme pensar uno o dos días', pero me llamó después de tres horas", manifestó el director deportivo italiano, que después se reunió con los abogados de la Juventus y de Cristiano, durante un día, para preparar el contrato del ariete portugués.

"Tévez fue más difícil"

El dirigente también dio a conocer al jugador que más complicado fue incorporar al plantel 'bianconeri'. "La negociación de Tévez fue muy trabajosa. Ya habíamos hablado con él después del primer año en la Juve, a pesar de que no habíamos clasificado a la Champions League. Él demostró estar disponible de inmediato, pero luego la negociación fracasó por otras razones. Sin embargo, era un anhelo mío y nos mantuvimos en contacto", contó Fabio Paratici.