Renato Tapia no seguiría en Feyenoord, señala prensa holandesa

Renato Tapia se despidió del 2018 jugando su primer partido como titular con el Feyenoord de Holanda en el empate 2-2 ante el ADO Den Haag en condición de visita por la Eredivisie 2018/2019. El peruano volvió a aparecer en el once después de varios meses en una temporada en la que está siendo poco considerado por el entrenador Giovanni Van Bronckhorst.

El mediocampista de la selección peruana no tiene continuidad en el cuadro de Rotterdam por lo que buscaría cambiar de aires en el mercado de fichajes de enero. Pese a tener un contrato de un año y medio con Feyenoord, la prensa holandesa asegura que el club holandés lo ubicaría en la lista de jugadores transferibles.

Aunque no hay una propuesta formal de algún club, la dirigencia y el ex Twente habrían llegado a un acuerdo para que se dé la salida del ‘Capitán del Futuro’. “El hecho de que Tapia no estuviera disponible en el equipo, significaría que es posible que ya haya desarrollo de conversaciones para cambiar de equipo”, apuntó el diario De Telegraaf.

Mientras que el portal deportivo ‘FR12.nl’ reveló que el técnico holandés no lo tiene en sus planes para próxima campaña. “El centrocampista no aparece en los planes de Giovanni va Bronckhorst y, por lo tanto, quiere buscar otro club. Tapia está abierto en el invierno para ser transferido o para ser prestado”, informó.

Renato Tapia buscará salir del Feyenoord a un club que le permita tener la continuidad para crecer y ser considerado por la selección peruana con miras a la Copa América 2019.