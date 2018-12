La curiosa anécdota de Jürgen Klopp para elegir entre Messi y Cristiano [VIDEO]

Después de 10 años, Luka Modric acabó con la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la disputa del Balón de Oro 2018. El croata fue elegido como el mejor jugador del año, el portugués quedó en segundo lugar mientras que el argentino fue relegado al quinto lugar, siendo una de las sorpresas que presentó la edición de la gala.

La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por quién es el mejor jugador del mundo o de la historia es día a día. Ambos continúan rompiendo récords con sus clubes, FC Barcelona y Juventus, respectivamente, en todas las competiciones que participan.

Es por eso que, Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool fue consultado sobre cuál de los dos jugadores es su favorito. En ese sentido, el prestigioso DT alemán, contó una historia que delata inmediatamente su inclinación por el jugador de la selección argentina y FC Barcelona.

“Yo solo tengo un ‘selfie’ en mi teléfono... y es con Messi. Cristiano también estaba en la habitación", dijo Klopp en una entrevista con Liverpool TV, sin embargo dejó en claro que el brasileño Pelé es el mejor jugador de la historia.

“Mi padre siempre me decía que a pesar de lo que diga la gente, Pelé siempre será el mejor. Me lo encontré en el Mundial de 2006 y no soy el tipo de persona que se pone nerviosa , pero en ese momento me puse a sudar. Para mí el mejor de siempre será Pelé”, concluyó.