Diego Penny hace revelación sobre Alianza Lima y Pablo Bengoechea [VIDEO]

Diego Penny anunció en sus redes sociales su salida de Melgar de Arequipa y solo horas después era presentado como nuevo arquero de la Universidad San Martín, camiseta que defenderá por toda la temporada 2019. Sin embargo, su futuro pudo haber sido muy diferente.

El exportero de la selección peruana brindó una entrevista al programa 'Fútbol como cancha' de RPP en el que contó, entre otras cosas, detalles de su frustrada llegada a Alianza Lima. Como se sabe, su nombre sonó como posible refuerzo blanquiazul para la próxima temporada, sin embargo, y así como lo relata Penny, el interés de los íntimos habría iniciado en agosto.

"Ahora lo puedo decir. Yo tengo una buena relación con Bengoechea desde la Selección. Hablamos en agosto y hubo una posibilidad de ir a Alianza. Leao Butrón tenía muchos problemas con lesiones y yo era una opción. Justo se dio lo de Melgar y creo que no era ético salir. Después se retomó la conversación con Pablo y me dijo que estaba en sus planes, pero el todavía no había arreglado su renovación. Me pidió tiempo, pero no hubo algo concreto porque nadie de Alianza se comunicó conmigo", indicó el ahora guardavallas 'santo'.

Las fechas coinciden ya que Leao Butrón había tenido lesiones durante el Torneo de Verano y el Apertura, mientras que por esos días el titularato de Penny tambaleaba por la llegada de Salomón Libman al cuadro rojinegro.