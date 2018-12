Diego Penny se despidió de Melgar de Arequipa

Diego Penny se despidió del club Melgar con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. El portero agradeció a Arequipa por el cariño que recibió durante sus dos años de participación en el club rojinegro.

Sin embargo, en su despedida destacó que el club Melgar no lo tenía en sus planes para el año 2019. “Hoy me toca despedirme de una ciudad hermosa que me recibió con mucho cariño y que me regaló 2 años muy lindos de mi vida. Gracias Arequipa. A todos los hinchas de FBC Melgar que me demostraron con su exigencia que aman a su equipo y que del odio al amor hay un solo paso”, indicó.

El portero también lamentó que no haya podido conseguir el objetivo principal para los rojinegros que era lograr que Melgar sea coronado como campeón del Descentralizado 2017. En su mensaje le deseo lo mejor al equipo. “¡Espero les vaya bien siempre y estoy seguro que nos encontraremos muy pronto!””, finalizó.

Luego se supo que el arquero seguirá su carrera en el club San Martín para la temporada 2019.