Alexandra Grande: " El objetivo de mi vida es llegar a Tokio 2020"

Alexandra Grande es un orgullo nacional. La karateca, a base de fuerza le ha brindado diversas alegrías a nuestro país. Ha obtenido medalla de oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Grande, quien cumplió el sueño de obtener los laureles deportivos y que su nombre sea escrito en los más alto del Estadio Nacional, tiene un nuevo anhelo en mente: ganar una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En un entrevista para el programa Menú deportivo , UCI TV, nuestra deportista nacional contó cuánto le ha costado lograr sus objetivos y cuáles son los que todavia le faltan por cumplir: " Estoy preparada para todo. Si ahorita me dicen que tengo que participar en un torneo, estoy segura que no desfraudaré. Siempre mi mente y mi corazón está unidas para dejar en alto el nombre del Perú".

Después de ello, Alexandra narró sus sueños: " El principal objetivo deportivo de mi vida es estar en Tokio 2020. No hablo de medallas, porque lo más difícil es clasificar. Ese es mi gran anhelo y me estoy esforzando por cumplirlo".

Además la deportista de 28 años afirmó lo siguiente: " Me siento más valorada afuera que en mi propio país. Estoy rodeada de esa gente que siempre aspira para ser mejor. A mi me ha costado muchísimo ser una de las mejores mundo. Me gustaría que más deportistas karatecas esten en el top y no solo se hable de Alexandra Grande".

Luego relató, la emoción que sintió al momento que le anunciaron que le ortorgarán los laureles deportivos: " Mi mamá lloró como tres veces ( Risas). Yo si lloré una sola vez porque es un sueño cumplido. Tengo un buen historia deportivo. Me emocionaría mucho que en los Juegos Panamericanos pueda llevar la bandera nacional, sería un orgullo para mí".