AC Milan igualó 0-0 ante Bologna por la Serie A [RESUMEN]

AC Milan no pudo sumar de a tres en esta fecha 16 de la Serie A de Italia. En su visita al Bologna empató sin goles en un partido muy trabado y con pocas remates al arco.

Gonzalo Higuaín tuvo un par de remates al arco en el primer tiempo. Cutrone y Hakan Çalhanoğlu también tuvieron ocasiones de anotar, pero todos fueron tiros de larga distancia que nunca causaron zozobra en el arco de Łukasz Skorupski.

A los 76' Bakayoko se fue expulsado y dejó al AC Milan con 10 jugadores. Luego de eso no hubo más y ambos equipos se repartieron los puntos.

AC Milan se queda en el cuarto lugar con 27 puntos, a 22 unidades del líder Juventus. La semana pasada el equipo de Genaro Gatusso quedó eliminado en la primera ronda de la Europa League.

Luego de una sorpresiva eliminación en la fase de grupos de la Europa League, el AC Milan (4° con 26 puntos) busca reivindicarse ante su gente y tiene la gran posibilidad de hacerlo cuando visite al Bologna en un escenario donde no ha perdido desde marzo de 2002.

En Serie A, el AC Milan no pierde desde el 11 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante la Juventus. A partir de esa fecha, los dirigidos por Genaro Gattuso han mantenido el invicto por tres fechas y, hasta el momento, están en zona de clasificación para la próxima Champions League.

