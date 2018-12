Sporting Cristal ya tendría al reemplazante de Mario Salas para el 2019

Tal parece que el plantel de Sporting Cristal, el cual salió campeón del Torneo Descentralizado 2018, no será el mismo para la siguiente temporada. Y es que este lunes, medios chilenos informaron que Mario Salas se irá a Colo Colo y que es muy probable que el goleador del campeonato peruano, Emanuel Herrera, se vaya con él.

La partida de el 'Comandante' para que ya sabía en La Florida, ya que los directivos de Sporting Cristal ya habrían decidido quién será su nuevo entrenador para afrontar el Descentralizado y la Copa Libertadores 2019. Según informó Capital Deportes, Sebastián Beccacece es el principal candidato para ponerse el buzo celeste.

Sebastián Beccacece ya estuvo en Sporting Cristal

Como se recuerda, Sebastián Beccacece fue parte del comando técnico de Jorge Sampaoli cuando este último dirigía a los 'cerveceros' en el año 2007. Sin embargo, los resultados no los acompañaron y se fueron de la institución 'bajopontina' a los 5 meses y dejándolos en una situación crítica.

Beccacece, luego de esa experiencia en Sporting Cristal, continuó trabajando al lado de 'Sampa' y estuvieron a cargo de otros equipos de nivel. Asimismo, estuvieron en dos mundiales dirigiendo a las selecciones de Chile y Argentina.

"Nos habían echado de Sporting Cristal después de cinco meses. Me pareció ingrato dejar a Sampaoli después de la oportunidad que me había dado. Fue fácil decirle que no a Bielsa porque tenía una razón. No me arrepiento. Soy muy agradecido a Sampaoli", dijo en su momento el DT argentino.

En la actualidad, Sebastián Beccacece tiene 37 años y dirige a Defensa y Justicia, equipo humilde de la Argentina que se dio el lujo de eliminar a un gigante como Sao Paulo de la Copa Sudamericana y terminó entre los ocho mejores de esa competición en este año.