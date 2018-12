¿Carlos Lobatón se retira o continúa un año más en Sporting Cristal?

Carlos Lobatón, máximo referente de Sporting Cristal, habló sobre su posible retiro del fútbol profesional. Después de alzar el título número 19 del club cervecero en el Descentralizado 2018, el quinto desde que forma parte del plantel, ‘Loba’ confesó que sigue evaluando si seguirá jugando una temporada más o cuelga los botines.

“Siempre estoy evaluando si puedo continuar. Lo veo en el día a día. Todavía no decido si puedo continuar mi carrera, ahora estoy festejando. En los próximos días podrá tomar una decisión", dijo el ‘Lobatón’ a RPP.

Durante la temporada, Carlos Lobatón no ha tenido el rol principal dentro del esquema de Mario Salas. De los 50 partidos de Cristal en todas las competiciones, incluidos las finales de Torneo de Verano y Descentralizado 2018, el jugador de 38 años sumó 1540 minutos en 34 encuentros, anotó 3 goles y recibió cuatro tarjetas amarillas, de los cuales 16 fue titular, 18 veces ingresó desde la banca y 15 fue reemplazado.

Sin embargo, el exjugador de la selección peruana admitió que no le sorprendió que no haya sido titular en los partidos, puesto que, a principios de año conversó con el entrenador chileno y le explicó que era lo que quería de él en el campo. “Eso me gustó, que me diga las cosas en la caras. Ahora logramos el objetivo”, añadió.

Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores 2019 y es el mejor club peruano en el ranking de la Conmebol. Carlos Lobatón deberá decidir si se arriesga a jugar un año más o se retira como campeón en el equipo de sus amores.