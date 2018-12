River vs Boca: Guillermo Barros Schelotto lamentó derrota en final de Copa Libertadores [VIDEO]

River Plate pasó de la derrota parcial a la alegría por darle vuelta al marcador en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018 a su similar de Boca Juniors. Pero esa transformación del resultado no solo se vio reflejada en el ánimo de los aficionados 'Millonarios', sino también de los protagonistas.

Por ejemplo, el rostro de Guillermo Barros Schelotto habló por sí sola tras el pitazo final y en conferencia de prensa lo manifestó con sentidas palabras.

"Lo único que tengo es tristeza por no ganar la Copa y dársela a la gente de Boca, es lo único que me pone mal. No llevar la Copa a La Boca", atinó Guillermo Barros Schelotto.

El director técnico de Boca Juniors no pudo ocultar su decepción por el gol que convirtió Juanfer Quintero en el segundo tiempo suplementario y que significó la derrota ante el histórico rival en el partido más importante para ambos equipos.

Por otra parte, el 'Mellizo' estuvo varios segundos inmóvil dentro del campo del 'Santiago Bernabéu', como si no pudiera entender cómo sus dirigidos terminaron quedándose con las manos vacías luego de haber arrancado en ventaja por el gol de Darío Benedetto.

Con el enfrentamiento ya finalizado, las muestras de dolor se multiplicaron en el estratega de Boca Juniors, tanto así que, se le escaparon algunas lágrimas; al igual que, por ejemplo, Pablo Pérez o Wanchope Ábila. Mientras que del otro lado hubo ojos brillosos, pero por la emoción de haber conseguido un hito histórico para los del 'Millonario'.