La camiseta también juega

Pablo Bengoechea esboza una sonrisa para hablar del momento de Alianza Lima. A noventa minutos de conseguir la clasificación íntima a la final del Torneo Descentralizado, el técnico uruguayo dejó atrás las caras largas y mostró su optimismo frente al futuro. Si bien los blanquiazules sufrieron más de lo deseado en casa en el partido de ida (empató 3-3), sabe que nada está dicho y confía en celebrar mañana una victoria ante Melgar en Arequipa.

“Estoy ilusionado, no sé lo que va a pasar, pero le tengo mucha confianza al plantel, a los futbolistas”, confesó el DT, quien ha decidido viajar junto al resto del plantel a la ‘Ciudad Blanca’ el mismo día del partido en horas de la mañana como parte de una estrategia para contrarrestar los efectos de la altura.

“Preguntamos a los especialistas qué es lo mejor, por eso viajamos el mismo día en un vuelo chárter”, indicó. Ningún detalle puede quedar de lado para un partido decisivo.

“Yo los entreno todos los días y creo que tenemos grandes chances de jugar la final. Todos saben la importancia de la camiseta que defendemos”. El ‘Profesor’ sabe que el hincha íntimo está más ilusionado que nunca por conseguir el bicampeonato este año y por ello apostaría por jugadores con experiencia. “Es clave para nosotros llegar a la final. Son los jugadores importantes los que deben decidir estos partidos definitorios. No podemos desaprovechar la oportunidad. Mañana (hoy) vamos a confirmar qué futbolistas empiezan jugando, pero todos tienen chances y eso les hemos dicho a ellos, para que se despierten todos pensando que van a jugar”, añadió.

Es probable que, a pesar de la influencia que tuvo en el juego de ida, Óscar Vílchez vuelva a estar en la banca de suplentes y tenga minutos recién en el complemento.

No será fácil

El cuadro rojinegro se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Alianza en Matute el último domingo. “Es un equipo con muy buenos jugadores”, aceptó Bengoechea sin dejar de resaltar las cualidades de su equipo pensando en el cotejo de vuelta.

“Me imagino que será un partido parejo pero distinto, por las características de ambos equipos. Ellos manejan muy bien la pelota en la media cancha. El empate (en la ida) nos da esa calma de que podemos clasificar sin ir a penales. El partido empieza igual para los dos. Lo que vimos el otro día no es normal. No es normal que Melgar se ponga acá 3-0 arriba y no es normal que le logren empatar esa diferencia”, agregó.

Ir a penales es una posibilidad latente. Como se recuerda, en esta recta del torneo los goles de visita no tienen un valor agregado por lo que si Melgar y Alianza empatan en Arequipa tendrán que decidir todo desde los doce pasos. ¿Alianza está listo para eso?

“Me gusta que los encargados de patear penales lo entrenen porque entrenan el golpe pero la situación no se puede entrenar, porque no es lo mismo con la gente y la presión. No me gustan las definiciones por penales porque el que falla del equipo que pierde queda marcado para toda la vida”, finalizó. ❧