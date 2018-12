Patrick Zubczuk emocionado por llegada de José Carvallo a Universitario

Pese a los apuros que pasó Universitario de Deportes en la tabla de posiciones de este año, ha sido una povechosa temporada para Patrick Zubczuk. El arquero crema aprovechó la oportunidad brindada por Nicolás Cordova y, a base de buenas actuaciones, se adueñó del puesto.

Es por eso que la dirigencia del cuadro crema decidió renovarle el contrato por 3 años más, acuerdo que 'el rusito' no tardó en aceptar y estampar su firma. Sin embargo, Zubczuk no es el único guardameta que interesa en tienda merengue pues es ya inminente la llegada de José Carvallo.

Pero Zubczuk, lejos de mostrarse preocupado por su continuidad, se ha mostrado emocionado con el arribo del portero de la selección peruana.

"Me emociona mucho la idea. Me gusta la idea de competir sanamente con un gran arquero. Me parece que la 'U' se merece eso, se merece tener en cada posición a buenos jugadores. Es una gran idea", indicó.

Además, Zubczuk señaló que el profesor Nicolás Córdova les aseguró que todos empiezan desde cero en el plantel, por lo que Carvallo no partiría con ventaja para hacerse del puesto pese a que es arquero de selección.

Universitario anunció la renovación de Zubczuk en su cuenta de Twitter, asimismo también confirmaron la continuidad del volante Enmanuel Páucar. La próxima semana se esperan más noticias sobre el plantel crema versión 2019.