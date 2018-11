Andrés D'Alessandro espera un "castigo fuerte" para River Plate.

Palabra autorizada. Andrés D'Alessandro, ex futbolista de River Plate y actualmente en Inter de Porto Alegre, no tuvo reparos en dar su opinión sobre los lamentables hechos ocurridos en la previa de la FInal de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors. El 'Cabezón' solicitó un "duro castigo" para los 'Millonarios'.

"Me parece que no tiene que quedar así. Y tiene que sentar un precedente fuerte porque si no, después volverá a pasar", dijo primero D'Alessandro en una entrevista para la TV brasileña. "Y si el castigo no es duro, ellos volverán a hacerlo. Total, pago una multa, son dos partidos sin jugar como locales y lo hago de nuevo", agregó.

Igualmente, el volante argentino mencionó que la sanción espera que se dé después de que se juegue el River Plate vs Boca Juniors, ya que de no jugarse "el partido sería un golpe muy fuerte no solo para el fútbol, sino también para el país".

Este jueves 29 se conocería el fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, el cual sería negativo para Boca Juniors y pediría que se jugase la final de la Copa Libertadores. Eso sí, la opción de Doha, Qatar, toma más fuerza en las últimas horas.

Andrés D'Alessandro jugó un total de 122 partidos con camiseta de River Plate donde anotó 28 goles y brindó 4 asistencias.