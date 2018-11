Barcelona vs PSV EN VIVO: con Messi por el Grupo B de Champions League

FC Barcelona y PSV se ven las caras este miércoles 28 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la quinta fecha del Grupo B de la UEFA Champions League en el 'Philips Stadium' de Holanda vía FOX Sports. El encuentro entre ambos elencos arrancará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

El FC Barcelona visita al PSV Eindhoven con el fin de asegurar la clasificación para los octavos de final. Con un triunfo, los 'blaugranas' accederían a la siguiente etapa líderes, sin necesidad de mirar el otro partido entre Inter y Tottenham.

Para este encuentro, el equipo 'azulgrana' llega con tanta tranquilidad, pero tocado por tener hasta siete bajas por lesión.

El pasado lunes se conoció que a las ausencias de Rafinha (que no volverá a jugar esta temporada), Sergi Roberto, Thomas Vermaelen y Samper se sumaron las de Luis Suárez, Jasper Cillessen y Arthur.

Eso sí, Ernesto Valverde recuperó a Philippe Coutinho e Ivan Rakitic, aunque en el caso del croata no se sabrá hasta el mismo miércoles si está en condiciones de reaparecer.

Por su parte, PSV, que eliminó al BATE Borisov en la previa, dejó escapar la victoria en el 'Philips Stadion' de mala manera ante el Inter, que le remontó el inicial 1-0 de Pablo Rosario por medio de Nainggolan e Icardi.

Para el conjunto 'azulgrana' el resultado tiene su importancia desde todos los puntos de vista. Ya sea por cerrar su clasificación como primero como, también, para recuperar el sabor de la victoria, después de enlazar tres encuentros sin conseguirlo.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

What game is this? 😛



_____✍#PSVBAR pic.twitter.com/iXSLR8yjkF