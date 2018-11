Cristiano Ronaldo alcanzó increíble récord en Champions League [FOTO]

Cristiano Ronaldo no para de alcanzar récords. El crack portugués, que hoy asistió para el único gol del partido ante el Valencia, con el que la Juventus selló su pase a los octavos de la Champions League, registró una nueva marca.

El atacante lusitano se convirtió este martes en el primer jugador en ganar 100 partidos de la Liga de Campeones de Europa, así lo dio a conocer el sitio oficial de la UEFA Champions League y de la Copa Mundial de la FIFA.

