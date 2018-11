Raúl Fernández se despide de Universitario y deja conmovedor mensaje

Es momento de despedirme de mi club amado, de todos mis compañeros y personas quienes me rodearon a diario. Quiero agradecerles a todos ellos y destacar al grupo, a los hinchas, todos juntos unimos esfuerzos para salir del mal momento que tuvimos este año. @universitario1924 eres y siempre serás GRANDE. Siempre agradecido y feliz por todo lo que retribuí dentro y fuera del campo al club del que soy y siempre seré hincha. Es momento de dar un paso al costado. Mucha suerte a los que se quedan, siempre les desearé lo mejor. Gracias mi U.

