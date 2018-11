Lionel Messi compite en egos con Cristiano Ronaldo: "Soy un creador"

A pesar de ser por largo tiempo uno de los mejores futbolistas del mundo, Lionel Messi no se conforma y asegura en un acto publicitario de la marca internacional Adidas y Unisports, que su gran reto para la campaña entrante es seguir creciendo profesionalmente.

"Mi gran reto es seguir creciendo y no quedarme con lo que ya hice. Querer superarme día a día. Conseguir más objetivos y ganar más títulos", atinó en primera instancia el '10' del FC Barcelona.

En esa línea, la estrella del elenco 'blaugrana', que regresa este miércoles a disputar la Champions League contra el PSV Eindhoven de Holanda, agregó: "Me considero muy competitivo, me gusta ganar a todo, no me gusta nada perder".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última frase que lanzó el rosarino, donde minimizó su faceta como goleador, pese a que siempre ha sido uno de los que más anota en la escuadra 'blaugrana'.

"Me veo más como un jugador de controlar los partidos, de hacer jugar, más que como goleador, así no me veo", subrayó Messi.

Destacar que, Lionel Messi se ha mantenido en lo más alto del fútbol mundial, jugando en casi todos los sectores de ataque en el FC Barcelona; desde un volante por fuera hasta casi un centro delantero.