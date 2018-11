Guillermo Barros Schelotto explicó por qué Boca no quiso jugar ante River

Guillermo Barros Schelotto, el técnico de Boca Juniors, dio una conferencia de prensa explicando por qué sus jugadores no podían jugar ante River Plate por la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018.

"Lo que pasó lo saben todos. Están los videos. No hace falta que yo cuente lo que pasó. Lo que sea legal o administrativo, se hace cargo el presidente", empezó diciendo Guillermo Barros Schelotto. "Estábamos en desventaja deportiva y Boca Juniors decidió no jugar porque no estábamos en igualdad con River Plate". agregó

El estratega del 'Xeneize' afirmó que todo lo acontecido no tiene ninguna relación con lo que es la esencia de la Copa Libertadores. "Estas 24 horas que hemos vivido no tiene nada que ver con el ambiente de Copa Libertadores. Traté de estar enfocado permanentemente en el partido y en lo que estábamos viviendo. Quisimos que esa situación no superara la concentración pero fue inevitable”, apuntó el 'Mellizo'.

Boca vs River suspendido: el presidente Daniel Angelici también dio su punto de vista

“Voy a asistir a la reunión a la que el presidente de la Conmebol me convocó, pero le diré que la intención de Boca es que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol lea el expediente que Boca presentó, de unas 15 hojas, y que nos den una respuesta formal. Después veremos cuándo se juega”, sentenció en mandamás de Boca Juniors.

