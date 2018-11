Los equipos que campeonaron en el Descentralizado pese a no quedar primeros en el acumulado

Especial. La ADFP, institución organizadora del Torneo Descentralizado a lo largo de la historia de nuestro fútbol, no ha establecido un solo sistema de campeonato. Por el contrario, ha sido recurrente la modificación de bases en varias oportunidades.

Por ejemplo, si solo nos fijamos en los últimos 20 años, se han empleado al menos seis tipos de sistemas de campeonato. Y en ninguno de ellos se priorizó el puntaje acumulado para definir al campeón, tal como suele suceder en las ligas europeas.

SI bien no es obligatorio emular todo lo realizado en el exterior, muchas personas cuestionan que, después de tantos experimentos, al menos se debió intentar establecer algunas temporadas ese sistema por considerarlo más justo y que premia al más regular.

Claro está que con esa variación nos hubiéramos despedido de los Play-off, un fuerte ingreso económico por derechos televisivos y taquilla, además de una definición emocionante. Por ello, esos cuestionamientos de no darle el título al primero de la tabla, pierden un poco de fuerza para los intereses de los organizadores.

No obstante, si nos aventuramos a imaginar qué hubiera sucedido si en Perú se hubiera determinado que el campeón fuera por mayor cantidad de puntos, algunos equipos hubieran sumado una nueva corona en su palmarés. Aquí te brindamos una lista de elencos que pudieron haber dado la vuelta y los reales vencedores:

-Universitario campeón 1998 / Sport Boys primer lugar en el acumulado:

La copa de 1998 es una de las más importantes para Universitario de Deportes, puesto que fue el inicio de un exitoso tricampeonato, por ahora el único de su historia. Los cremas ganaron el Apertura y esperaron al ganador del Clausura (Sporting Cristal) para definir a fin de año al monarca.

Universitario derrotó por penales a los cerveceros y dieron la vuelta. No obstante, quien obtuvo más unidades en ese torneo fue Sport Boys, que efectuó dos buenas campañas tanto en el Apertura como en el Clausura, pero se quedaron sin llevarse su séptima corona. Los chalacos llegaron a los 81 puntos, los siguieron los bajopontinos con 79, y en tercer lugar los estudiantiles con 77.

-Universitario de Deportes campeón 1999 / Alianza Lima primer lugar en el acumulado:

La diferencia en el acumulado fue mínima en esta ocasión. Alianza Lima, campeón del Clausura obtuvo en total 93 puntos; por su lado, Universitario de Deportes, campeón del Apertura, llegó a los 92. Pero como somos prolijos en este ejercicio, los íntimos se hubieran llevado un nuevo trofeo.

Estudiantiles y blanquiazules fueron a un play-off que ganaron los primeros por diferencia de goles. Los cremas se llevaron su bicampeonato, qué mejor para ellos que hacerlo frente al eterno rival.

-Alianza Lima campeón 2001 / Sporting Cristal, primer lugar en el acumulado:

Al Sporting Cristal del 2001, le sucedió una situación similar que al Sport Boys de 1998. Realizó un buen Torneo Apertura y Clausura, pero no ganó ninguno de ellos. Por ello, no tuvo la oportunidad de jugar los Play-off. Lo hicieron Alianza Lima (campeón del Apertura) vs. Cienciano (campeón del Clausura). En el duelo Alianza logró vencer por penales a la “roja” y se llevó un título más en el año de su centenario.

Los bajopontinos hicieron 90 puntos en esa oportunidad, los imperiales 87, y los íntimos 67 por una pésima campaña en el Clausura. Debido a que se criticó que no era conveniente que un club vaya a la final solo por ganar uno de los torneos, se modificaron un poco las bases para el Descentralizado 2002: ahora para jugar los Play-off, debías ganar uno de los torneos, pero también quedar en los primeros lugares en el otro.

-Sporting Cristal campeón nacional 2002 / Alianza Lima, primer lugar en el acumulado:

Y esta vez le pasó a Alianza Lima. Hizo dos campañas aceptables en el Apertura y Clausura que le dio el primer lugar en el acumulado 2002, pero los campeones fueron Universitario de Deportes y Sporting Cristal respectivamente. Por ello, los aliancistas no pudieron gritar campeón.

Quienes sí lo hicieron, fueron los bajopontinos, que no tuvieron la necesidad de jugar una final ante los merengues, debido al cambio de bases que mencionamos: la U había sido campeón del Apertura, pero debía quedar entre los cuatro primeros del Clausura. La tabla del acumulado dio primero a Alianza Lima con 89, y segundo a Sporting Cristal con 84.

-Alianza Lima campeón nacional 2004 / Cienciano, primer lugar en el acumulado:

El 2004, el elenco cusqueño superó el colosal puntaje de Universitario en el año 2000. Los cremas hicieron 100 puntos esa vez, y los imperiales llegaron a los 101 puntos en esa temporada, pero eso tampoco sirvió para poder jugar los Play off.

Alianza Lima (Apertura) y Sporting Cristal (Clausura) disputaron una final que terminó por definirse en penales con triunfo íntimo. Lamentablemente para los intereses de Cienciano, ese puntaje solo sirvió para la estadística y clasificar a un torneo internacional. Alianza Lima quedó segundo en el acumulado con 99 y Sporting Cristal tercero con 95.

-Sporting Cristal campeón nacional 2005 / Universitario, primer lugar en el acumulado:

Caso especial. Primero mencionemos que Sporting Cristal (Clausura) derrotó en la final a Cienciano (Apertura) y se coronó campeón. Pero en la tabla general, cremas y bajopontinos llegaron a la misma cantidad de puntos a final de año (88 unidades). Sin embargo, Universitario de Deportes (+31 DG) tuvo una mínima, pero, al fin y al cabo, mejor diferencia de goles que Cristal (+30 DG).

Si somos meticulosos, tal como sucede en la liga inglesa, Universitario hubiera sido campeón por ese pequeño detalle. Recordemos que Manchester City y Manchester United hicieron los mismos puntos en la temporada 2011/2012, pero los “ciudadanos” se llevaron la Premier League por haber anotado más goles y recibido menos.

-Universitario de Deportes campeón nacional 2013 / Real Garcilaso, primer lugar en el acumulado:

La ventaja de Real Garcilaso en la tabla general fue de solo una unidad. Los cusqueños obtuvieron 77 puntos y los merengues 76. En aquella ocasión, Universitario venció el cuadro celeste en un emocionante tercer partido en Huancayo y ganó lo que hasta ahora es su última copa. Al año siguiente el formato del torneo nuevamente cambió, hola Torneo del Inca.

-Sporting Cristal campeón nacional 2014 / Alianza Lima, primer lugar en el acumulado:

La suma del puntaje del Torneo del Inca, Torneo Apertura y Torneo Clausura da como primero a Alianza Lima con 79 unidades; en segundo lugar, aparece Melgar con 76 y recién en tercer lugar figura Cristal con 70 unidades.

Pero, lo cierto es que la final fue disputada entre Juan Aurich (Apertura) y Sporting Cristal (Clausura). Al igual que el 2013, hubo 3 partidos en los Play-off; todo se definió en el Mansiche de Trujillo, a favor de los rimenses.

El próximo año, el Descentralizado será organizado por la Liga del Fútbol Peruano y la ADFP tendrá poca injerencia; el nuevo ente pertenece a la FPF y busca reestructurar el sistema del campeonato peruano en distintos puntos. No obstante, se conoce hasta ahora de que no hay chances para premiar al primero en el acumulado como campeón nacional, como tanta gente pide.

De cualquier forma, si realmente se efectuará una revolución de nuestro fútbol a partir de un sistema inspirado en la de otros países con mejor fútbol que nosotros, bienvenido sea.