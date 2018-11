Juan Aurich quedó listo para viajar hoy a Trujillo

Optimismo total. Eso es lo que se vive en el cuadro chiclayano de cara al encuentro de mañana en Casa Grande ante la Universidad César Vallejo.

Los jugadores reconocen que ganar es lo único que sirve para llegar a la final, pues Vallejo es un rival que complica, más aún si se sabe que saldrá con todo.

“Es un gran equipo y sabemos que tenemos que anotarle. Yo busco eso todos los partidos y esperemos se vuelva a dar”, comentó el delantero Lyc Sánchez Asprilla, autor del tercer tanto en el partido pasado.

A su turno, el joven atacante Piero Sabroso indicó que se ha trazado como meta lograr el título del certamen.

“Como equipo y en el tema personal me veo ganando este campeonato. Es nuestro objetivo y si me toca estar en este partido voy a dar todo de mí, pues además ya le he anotado a Vallejo en la primera fase”, expresó el futbolista.

Como se recuerda, Piero Sabroso le anotó uno de los goles con el que el Ciclón le ganó a Vallejo en la primera fase. Aquella vez el marcador terminó 3-1.

Listos para el viaje

El plantel de Juan Aurich de Chiclayo viajará a Trujillo esta tarde y quedará concentrado en un exclusivo hotel de dicha ciudad, donde pernoctará para salir el domingo antes del mediodía con destino a la localidad liberteña de Casa Grande.

El árbitro del partido entre el Ciclón del Norte y los poetas será Miguel Santiváñez. Se espera transparencia total.