Luka Modric no atendió a la prensa hasta que recibió un conmovedor mensaje [VIDEO]

Luka Modric fue una de las figuras del Mundial Rusia 2018, razón por la cual se terminó llevando el Balón de Oro del máximo torneo del fútbol mundial. Sin embargo, con la selección de Croacia llegó a quedarse con el subcampenato luego de caer ante Francia. En la celebración por este logro, el jugador del Real Madrid conoció a un hincha que después de algunos meses le envió un mensaje de agradecimiento que sorprendió al croata.

Esta historia se teje cuando el equipo de Zlatko Dalic festejó el subcameponato en la ciudad de Zagreb. En ese entonces todos los hinchas querían estar lo más cerca de sus ídolos por el gran paso en su historia. El fanático que terminó robándose el corazón del Luka Modric fue, Peater, un joven con síndrome de down al que ayudó a subir al escenario para festejar de cerca con el plantel de su selección.

Ese vínculo entre Peater y Luka Modric no quedaría ahí, el joven hincha le devolvería el favor cuatro meses más tarde. ¿Cómo sucedió? Luka Modric bajada del bus de sus selección y en el camino fue abordado por un hombre de prensa que le recalcó que tenía un mensaje y que “no era una entrevista”. En un primer momento el jugador del Real Madrid respondió “No, no puedo”.

Acto seguido el reportero del programa 'La Sexta Jugones', resaltó: “Es un chico al que has hecho feliz con síndrome de down... en la celebración del mundial hemos estado con él y te manda un mensaje”. A lo cual el croata no lo dudó y se acercó al reportero para ver el video que le había enviado Peater.

En las imágenes se observa aquel pasaje de la celebración de la selección croata donde Luka Modric ayudó al hincha a subir a la tarima.

“Todavía me sigo emocionan. No dejaba de preguntar dónde estaba Luka”, comentó la hermana del hincha n° 1 de Luka Modric para el programa español. El jugador ‘merengue’ se mostró evidentemente conmovido al recordar esa experiencia.