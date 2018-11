Partido de Boca vs River por Copa Libertadores 2018 suspendido: CONMEBOL lo confirmó

El Boca Juniors vs River Plate, que se tenía que jugar este sábado en La Bombonera se ha suspendido debido a complicaciones climáticas. Según la CONMEBOL, la primera final de la Copa Libertadores 2018 se reanudará este domingo a las 16 hora de Argentina (2 de la tarde en el Perú).

"Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16:00 h.", se lee la publicación que hizo el ente máximo del fútbol mundial en su cuenta oficial de Twitter.

Minutos antes de que la CONMEBOL dé este aviso, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, confirmó lo que todos especulaban: “El partido está suspendido, y se juega el domingo a las 17”. La lluvia apareció desde primeras horas de la mañana y organismo sudamericano no pudo tomar una decisión rápida sobre si se jugaba o no el Boca Juniors vs River Plate.

Así se encontraba La Bombera previo al Boca vs River por final de la Copa Libertadores 2018

Pese a que uno de los intendentes que se encarga del cuidado de La Bombonera había manifestado que el drenaje del campo iba a impedir que se suspenda la primera Superfinal de la Copa Libertadores 2018, la lluvia incrementó su nivel y, cuando los árbitros probaron el balón en el campo, vieron que el Boca Juniors vs River Plate no podía jugase.