Federer: “La baja de Nadal me afecta”

Roger Federer buscará en Londres su título número cien en su carrera profesional. Ganador de las Finales ATP, ahora Nitto ATP Finals, en seis ocasiones (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011), el suizo hace siete años que no sabe lo que es ganar en Londres.

Este año será uno de los principales favoritos junto al serbio Novak Djokovic, tras las ausencias de Nadal y Del Potro. Precisamente, la baja de Rafa Nadal ha trastocado por completo el orden de los grupos y ha evitado que Federer se pudiera encontrar con Nole en el mismo grupo ya que al no estar Nadal, subió a segundo cabeza de serie por lo que el sorteo lo colocó en el bombo opuesto al de Belgrado.

“Su baja me ha afectado, obviamente. Al no estar él, se ha reorganizado todo el sorteo. A nivel de emoción, estrellas presentes y estatus legendario, se le va a echar de menos. Pero no se puede hacer nada. Tenemos que seguir hacia adelante y desearle una pronta recuperación”, dijo Roger tras mencionar a su favorito al título. “Creo que el mayor candidato de todos, en este momento, es Novak”.

El torneo de Maestros se celebra en Londres de forma ininterrumpida desde el año 2009, por lo que desde mañana será la décima edición del mismo. “Creo que si se quedasen aquí, sería una buena decisión. No sé cuáles son las otras opciones, pero es el evento anual más grande que se hace en el O2 Arena. Si ellos están felices y el circuito también, ¿por qué no quedarse?”.❧