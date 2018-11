Nicolás Córdova: "Aún no salvamos la categoría"

A pesar de sumar seis partidos sin conocer la derrota y ampliar su ventaja a nueves puntos de ventaja con Sport Rosario -zona de descenso-, Nicolás Córdova, entrenador de Universitario de Deportes, comentó que aún cumplieron el principal objetivo de la temporada: salvar la categoría y ante Alianza Lima solo piensan en ganar.

El estratega chileno es consciente que ante Alianza Lima deben mantener la misma dinámica de los anteriores encuentros y una victoria en el clásico significa asegurar la permanencia en primera división. “Nosotros aún no nos hemos salvado matemáticamente. Dimos un gran paso con Cristal. Si le ganamos a Alianza, esto se transformaría en algo matemático”, expresó.

A pesar de no encontrar una regularidad en el Torneo Clausura, Alianza Lima es un un equipo directo que sabe aprovechar los balones detenidos y eso es un tema que preocupa a Córdova.“Tienen jugadores muy altos, de buen juego aéreo, una característica de entrenadores uruguayos.máxima concentración y estar bien parados”, indicó el DT de la ‘U’.

Con la seriedad que le caracteriza pidió a sus defensores estar atento en los rebotes y centros al área. “Sabemos que es una de las cosas que debemos tratar de contrarrestar, el juego aéreo”, añadió Córdova.

Finalmente, el entrenador merengue indicó que no piensa en un Torneo internacional o pelear el Clausura, solo en salvar la categoría. “Aún no estamos matemáticamente salvados y cuando eso pase los objetivos cambiarán.Mientras eso no suceda sería una falta de respeto pensar en otras cosas”.